Членов локомотивной бригады приговорили к штрафу за сход секций тепловоза в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Тындинский районный суд Амурской области приговорил к штрафу двух членов локомотивной бригады, которые допустили опрокидывание пяти секций тепловоза. Сумма штрафов составила 130 тыс. рублей и 110 тыс. рублей, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Тындинский районный суд Амурской области вынес обвинительный приговор в отношении двоих членов локомотивной бригады. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния вовлекли по неосторожности причинение крупного ущерба"). С учетом позиции Тындинского транспортного прокурора суд назначил виновным наказание в виде штрафов", - говорится в сообщении.

В феврале 2021 года машинист и помощник машиниста, управляя тепловозом с 55 груженными углем вагонами, отвлеклись на личные переговоры по рации локомотивной бригады, проехали на красный сигнал светофора и столкнулись с тупиковой призмой, в результате чего произошел сход пяти секций тепловоза. Ущерб ОАО "РЖД" составил более 27 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, машинист приговорен к штрафу в 130 тыс. рублей, помощник машиниста - к 110 тыс. рублей.