В Приморье участок дороги закрыт для движения большегрузов из-за циклона

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Дорожные службы в Приморском крае, устраняющие последствия циклона, восстановили ночью под Находкой проезд после схода оползня, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства. Циклон, который нарушил движение большегрузного транспорта на участке дороги в Уссурийском округе, также привел к выходу воды на трассу в Партизанском районе.

"В Партизанском районе на втором и седьмом километрах дороги Ратное - Ястребовка наблюдается перелив. Проезд затруднен для легкового транспорта. В Уссурийском городском округе на участке Борисовка - Кугуки - Линевичи - Утесное ограничен проезд для большегрузов. Действует объезд через Уссурийск. На 404-м км автомобильной дороги Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в 02:00 (19:00 мск) произошел сход оползня. На место происшествия сразу выехали специалисты филиала "Северный" АО "Примавтодор". К 07:00 (00:00 мск) проезд был восстановлен. Сейчас на этом участке установлено дежурство", - следует из сообщения.

В среду на территории Партизанского района и Находки на юго-востоке Приморья идет снег. На дорогах дежурит спецтехника, планируется обработка дорог реагентами. Автоводителей просят соблюдать скоростной режим.

Приморский край находится под воздействием циклона с понедельника. За это время на большей части региона прошли дожди разной интенсивности, скорость ветра достигала 33 м/с. Во Владивостоке ветром срывало крыши, рекламные конструкции, повредило автомобили. Без электроснабжения в Приморском крае оставались 7,8 тыс. человек, по данным Минэнерго РФ. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации синоптиков, над Приморским краем продолжает смещаться тропосферный вихрь, вызвавший снег, местами дожди. Зафиксировано похолодание и гололедица. Во Владивостоке в среду без осадков, скорость ветра до 18 м/с.