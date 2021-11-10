Директора Торгово-промышленной палаты Мордовии задержали по подозрению в мошенничестве

ТАСС, 10 ноября. Следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении директора Торгово-промышленной палаты Мордовии, он задержан, сообщили в среду в следственном управлении СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, с сентября 2020 по март 2021 года подозреваемый похитил бюджетные средства в сумме 1 млн рублей. Деньги были перечислены в качестве оплаты по договору за оказанные услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих предпринимателей. Как полагает следствие, для их получения подозреваемым и иными лицами были подготовлены фиктивные документы о проделанной работе, включающие, в том числе не соответствующие действительности сведения о количестве участников проекта, создавших субъекты малого и среднего предпринимательства.