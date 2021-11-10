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Пожилая женщина выпала из окна больницы в Оренбурге

Пациентка погибла

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту смерти женщины, тело которой обнаружили под окнами больницы в Оренбурге, сообщили в среду ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственными органами следственного управления СК РФ проводится проверка по данному факту. <…> Смерть наступила в результате падения с высоты, в настоящее время признаков криминального характера не усмотрено", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о женщине, выпавшей из окна ковид-центра на ул. Невельской.

По данным ведомства, 64-летняя местная жительница с 22 октября находилась на лечении в данном медицинском учреждении. Около 05:00 9 ноября она покинула палату на третьем этаже, после чего ее тело было обнаружено на улице возле ковид-центра.

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