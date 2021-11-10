Вагоны с рудой сошли с рельсов и опрокинулись в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Сход трех железнодорожных вагонов с рудой произошел ночью в среду на станции Оренбург, два вагона опрокинулись. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"10 ноября 2021 года в 03:29 (01:29 мск) при движении грузового поезда на станции Оренбург произошел сход трех железнодорожных вагонов с рудой, из них два вагона опрокинулись. Движение поездов не приостанавливалось. Жертв и пострадавших нет", - сказано в распространенном сообщении.

Причины ЧП пока не известны и устанавливаются. Как отметили в ведомстве, проводится оценка повреждений объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта. К утру среды восстановительный поезд осуществил постановку вагонов на рельсы, работы проводятся в плановом режиме.

"С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Оренбургский транспортный прокурор. <…> Оренбургской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - уточняется в сообщении.