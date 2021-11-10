Суд завершил оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 10 ноября. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова завершил оглашение приговора по первому уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", фигуранты которого получили от пяти до 14 лет лишения свободы. Четверо осужденных, в том числе пожарные Андрей Бурсин и Сергей Генин, взяты под стражу в зале суда, передает корреспондент ТАСС с судебного заседания.

"Нами рассмотрено уголовное дело. Текст приговора насчитывает более 1 тыс. листов. Суд попытался рассмотреть уголовное дело в наиболее кратчайшие сроки", - сказал судья, завершая оглашение приговора.

По мнению суда, к преступлению, в котором обвиняются Бурсин и Генин, привело отсутствие системной подготовки подразделений пожарных в России и слабое взаимодействие между различными спасательными ведомствами. Суд обратил внимание врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна на выявленные в ходе рассмотрения дела недостатки системы и вынес соответствующее частное представление, потребовав от ведомства сообщить о принятых мерах суду.

Оценка гособвинения

Гособвинение удовлетворено приговором суда, сообщил журналистам старший прокурор первого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры России Александр Коробейников.

"Приговором суда мы удовлетворены. Суд назначил наказания близкие к максимальным", - сказал он.

Решение адвокатов пожарных

Адвокаты пожарных будут добиваться их полного оправдания.

"В апелляционной жалобе мы будем просить только оправдания", - сообщила ТАСС адвокат Генина Светлана Тарасюк. Она пояснила, что никаких доказательств виновности пожарных в приговоре нет. "Тем удивительнее обвинительный приговор и наказание, назначенное Бурсину и Генину: шесть и пять лет колонии соответственно. Он является несправедливым и незаконным", - отметила адвокат. По ее словам, она более трех лет изучала это дело и пришла к убеждению, что пожарные действовали на пределе своих возможностей и сделали все, что смогли в тех обстоятельствах, и никаких норм не нарушали.

Адвокат Бурсина Александр Полковников считает, что доказательства следствия с юридической точки зрения не имеют силы, так как свелись к представлению должностных инструкций, копий нормативных актов, которые не определяют состав преступления. "Кроме этих документов и утверждения следствия, что пожарные виноваты, никаких доказательств не было", - отметил Полковников. По его словам, суд расценил доказательства защиты как способ избежать уголовной ответственности, но при этом не опроверг их. "Суд также не принял во внимание и показания свидетелей из числа специалистов в области пожаротушения, которые подтвердили, что пожарные действовали в строгом соответствии с боевым уставом пожарной охраны и другими нормативными актами. Суд расценил их как "ведомственный сговор", при этом доводов своей правоты также не привел", - добавил адвокат.

Кроме того, добавил он, в материалах дела следствие указало не все основные пожарные машины, прибывшие на место трагедии, чтобы подтвердить версию, что Бурсин как первый руководитель тушения пожаром неправомерно понизил ранг сложности пожара.

Тарасюк напомнила, что 23 посетителя "Зимней вишни" погибли возле закрытого эвакуационного выхода, еще 37 человек - в кинозале. "В ходе судебного следствия гособвинение представило заключение экспертизы, согласно которой на 16:08 25 марта 2018 года в коридоре перед закрытым эвакуационным выходом 23 человека уже были мертвы из-за развития опасных факторов пожара. При этом первое подразделение во главе с Бурсиным прибыло на пожар в 16:09", - рассказала Тарасюк.

По ее словам, этим же заключением установлено, что в 16:23 и в кинозале на четвертом этаже в живых уже никого не оставалось. "Именно в это время звеном Генина был обнаружен единственный спасенный с четвертого этажа человек (Михаил Трусов), который сам вышел из кинозала, но потерял сознание в дыму", - сказала адвокат. По ее словам, эти факты судом не были никак учтены. "Более того в постановлении о привлечении Генина в качестве обвиняемого есть кощунственная фраза, которая звучит примерно так: "продолжая свои халатные действия, Генин начал выносить потерпевшего [на улицу], не предприняв никаких действий для спасения оставшихся в кинозале 37 человек", - сообщила адвокат.

Она добавила, что спасение Трусова уже проходило в тяжелейших условиях. "В это время Генин и его подчиненные шли на ощупь, практически ползли по полу, столкнулись касками с другим звеном пожарных, которые работали на этом же этаже. В момент обнаружения Гениным пострадавшего раздавался треск металлических конструкций, которые начали разрушаться под действием высокой температуры", - рассказала Тарасюк. У многих пожарных в это же время оплавились каски, прожигало боевки, которые выдерживают температуру до 300 градусов. Несмотря на это, после спасения Трусова Генин со своим звеном опять вернулся в горящий ТРЦ и продолжил поиск людей. "Сергей Генин сказал: я сделал все, что мне позволил сделать пожар. Я думаю, пожарные поймут, о чем он говорил", - добавила защитник.

В то же время ни следствие, ни суд не ответили на вопрос, каким образом, исходя из указанного в заключении времени гибели людей, прибывшее количество пожарных, а это всего лишь шесть звеньев газодымозащитной службы, могли спасти 60 человек. По словам адвокатов, пожарные делали все, что могли. "Часть людей находилась на крыше, и на их спасение тоже нужно было время. Всего пожарные спасли 20 человек, несмотря на взрывы баллонов на третьем этаже, о которых их никто не предупредил", - рассказала Тарасюк.

Она напомнила, что СК предъявил обвинение Генину, кода было установлено и количество погибших, и место их нахождения, и другие обстоятельства трагедии. "Создается впечатление, что под эти факты подбирались доказательства виновности конкретного лица. Но у Генина не было очевидности, где конкретно находятся люди, кроме расплывчатых утверждений, что они на четвертом этаже в каком-то из кинозалов", - сказала она. По ее словам, на плане объекта, который был у ее подзащитного, кинозалы не были пронумерованы.

По ее словам, Генин не нарушал никаких норм, пойдя за охранником ТРЦ, который должен был лучше очевидцев владеть ситуацией. "Я посекундно восстановила отрезок события, касающегося обвинения Генину в том, что он пошел за охранником, а не за очевидцем, и потерял время, которое составило на самом деле четыре минуты. Посекундный анализ показывает, что взволнованный очевидец, у которого в кинозале были дети, общался с Гениным не более минуты. Да, за это время можно сообщить какую-то информацию, но была ли она исчерпывающей? Он показал путь на лестницу, затем убежал туда, пожарные перестали его наблюдать. В это время подошел охранник и позвал их за собой", - сказала Тарасюк.

Адвокаты обратили внимание, что и следствие, и суд установили, что главными причинами гибели людей стали отсутствие оповещения посетителей ТРЦ о пожаре, заблокированные пути эвакуации, неработающие системы пожаротушения, дымоудаления и автоматического отключения вентиляции, которая работала в обычном режиме и нагнетала дым в кинозал. "В приговоре указано, что другими подсудимыми были созданы условия, которые усложнили эвакуацию. Но если осложнена эвакуация, значит, осложнен и процесс спасения. Эти обстоятельства также не учтены при вынесении приговора Бурсину и Генину", - сказал Полковников.

Ранее ведущие эксперты в области пожаротушения назвали приговор пожарным несправедливым. Сейчас пожарные собирают в интернете подписи в поддержку своих коллег.

Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы. Вместе с ними вынесен приговор генеральному директору "Зимней вишни" Надежде Судденок, руководителю компании "Системный интегратор" Игорю Полозиненко, сотруднику той же компании, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину, техническому директору "Кемеровского кондитерского комбината" Георгию Соболеву, генеральному директору комбината Юлии Богдановой.

Следственный комитет РФ в ходе расследования дела о пожаре отказался признавать потерпевшими пожарных, пострадавших при тушении ТРЦ, сообщила Тарасюк.

"Ряд пожарных, которые физически пострадали при тушении пожара, были признаны потерпевшими по уголовному делу. Но когда сотрудников МЧС Серея Генина и Андрея Бурсина стали привлекать к уголовной ответственности, следствие отменило постановление о признании их потерпевшими", - рассказала она. "В результате пострадавшие пожарные, которые исполняли свой долг, перестали считаться потерпевшими", - добавила адвокат.