Пятна от топлива обнаружили около судна, севшего на мель у Находки

ВЛАДИВОСТОК, 10 ноября. /ТАСС/. Спасатели обнаружили пятна от топлива по правому борту контейнеровоза Rise Shine, который во вторник сел на мель у Находки. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Росморречфлота.

"[Спасателями ведется] постановка бонов и ликвидация пятен. По правому борту имеются пятна", - сказали в пресс-службе.

По данным Росморречфлота, судно стоит на ровном киле, без крен. "Пока, по наружному осмотру, видимых следов разрыва корпуса нет, есть пологие вмятины. Судно стоит на двух якорях, пока достаточно прочно", - разъяснили в пресс-службе, отметив, что в бухте, где находится контейнеровоз, высота волн не достигает одного метра, видимость хорошая, но идет снег.

Позднее в пресс-службе сообщили, что спасатели приступили к установки бонов в бухте Козина, на место прибыли два аварийно-спасательных судна.

"Сегодня в 7:25 прибыло водолазное судно "Восток Великий" и аварийно-спасательное судно МСС-04 - в 7:25. Они приступили к работам по постановке бонов, и начинаются также водолазные работы. В ближайшее время будет осуществляться водолазный осмотр, пройдет подготовка к снятию остатков топлива с аварийного судна", - сообщили в пресс-службе, разъяснив, что при подготовке необходимо протянуть шланги, установить помпы и приготовить емкости для приема топлива.

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки утром во вторник. На корпусе судна имеется трещина, контейнеровоз находится в стабильном состоянии. Экипаж судна - 14 граждан Китая - эвакуирован. На борту судна находится около 300 тонн топлива.