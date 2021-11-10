В Приангарье осудили четырех местных жителей за попытку похитить крупную партию золота

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к условным срокам и крупным штрафам двух работниц золотодобывающей компании и их сообщника, которые пытались вынести с предприятия 3 кг золотосодержащего концентрата для продажи. Еще один фигурант дела - скупщик драгметалла - получил 4,5 года колонии, сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

"Трое жителей поселка Кропоткин и житель поселка Мамакан признаны виновными в совершении покушения на тайное хищение золотосодержащего концентрата с территории одного из добывающих предприятий. Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Незаконная деятельность была выявлена в октябре 2019 года. По информации пресс-службы прокуратуры Иркутской области, две сотрудницы артели при помощи кусачек вскрыли охраняемое помещение и забрали золотосодержащий концентрат общим весом около 3 кг с содержанием чистого золота около 1 кг. За пределами предприятия их ожидали соучастники. Планировалось, что один из них сразу заплатит за золото 3 млн рублей. При попытке вынести похищенное все члены преступной группы были задержаны.

Осужденные признали свою вину. Троим назначено условное наказание с испытательным сроком четыре года и штрафами в размере 300 тыс. рублей каждому. Скупщику золота, ранее судимому за разбой и грабеж, назначено 4,5 года колонии строгого режима и штраф в 300 тыс. рублей.