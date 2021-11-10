Автомобиль с маленьким мальчиком загорелся на парковке в Коми

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Маленький мальчик попал в реанимацию Печорской ЦРБ в Республике Коми. Отец оставил ребенка в субботу в городе Печоре на парковке в машине, которая загорелась.

Ребенок находится в отделении детской реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Ребенок находится в отделении детской реанимации Печорской ЦРБ. Состояние у него тяжелое, стабильное. Есть ожоги верхних дыхательных путей. Возраст ребенка - два года и 11 месяцев", - сообщили в Минздраве.

По предварительным данным, отец оставил спящего ребенка в машине на парковке и вышел по делам.