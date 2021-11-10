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В Иркутской области автомобиль сбил двух перебегавших дорогу подростков

Детей доставили в медучреждение

ИРКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Легковой автомобиль сбил двоих 13-летних подростков, перебегавших дорогу, в Иркутской области в среду, оба ребенка доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Дорожный инцидент произошел в городе Слюдянке на улице Ленина.

"Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля Peugeot допустил наезд на подростков, которые перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 13-летние мальчик и девочка с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Прокуратура по факту ДТП проводит проверку.

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РоссияИркутская область
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