Уголовное дело возбудили по факту избиения группой подростков девочки в Смоленской области

ТАСС, 10 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по двум фактам избиения 12-летней девочки группой подростков в городе Гагарине Смоленской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (2 эпизода)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, днем 7 ноября группа подростков избила 12-летнюю девочку в общественном месте. На следующий день дети повторно избили потерпевшую. О состоянии пострадавшей на данный момент не сообщается. "Сотрудниками СК допрошены потерпевшая и ряд свидетелей по уголовному делу, назначены необходимые судебные экспертизы", - отметили в пресс-службе.

Ранее следовали начали проверку после сообщения региональных СМИ о том, что толпа подростков в Гагарине избила девушку, конфликт произошел якобы на фоне личной неприязни к ней. Отмечалось, что ранее она также подвергалась избиению.