Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу СБУ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Он арестован, сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении сказано, что ФСБ пресечена шпионская деятельность россиянина в интересах Службы безопасности Украины. В Ялтинском городском суде ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в ФСБ, установлено, что в период с 2017 по 2018 год житель Ялты по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, которые составляют гостайну, в том числе о сотрудниках органов ФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена в форме шпионажа").

Санкция ст. 275 УК РФ предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как следует из видео задержания подозреваемого в госизмене, распространенного ФСБ, мужчину задержали в квартире жилого дома. Сопротивления он не оказывал.