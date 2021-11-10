Полиция изъяла у наркодилера 20 кг мефедрона в Подольске

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в подмосковном Подольске мужчину, в машине у которого нашли около 20 кг мефедрона, сообщается на сайте "МВД-медиа".

Сотрудники ППС патрулировали микрорайон Львовский в Подольске и увидели в лесополосе автомобиль, в котором сидел мужчина. При общении с сотрудниками он занервничал, поэтому полицейские решили осмотреть его и машину. "В кармане брюк молодого человека был обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Кроме того, в автомобиле найдены еще 40 пакетов с аналогичным содержимым, а также весы и лопата. В изъятых свертках находилось наркотическое средство мефедрон общей массой около 20 кг", - говорится в сообщении.

Задержанный признался, что работает закладчиком. Незадолго до встречи с полицией он получил координаты тайника с наркотиками, которые должен был расфасовать в маленькие свертки и распространять.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к сбыту наркотиков. Подозреваемый заключен под стражу.