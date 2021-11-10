МЧС рассчитывает на объективное рассмотрение жалобы на приговор кемеровским пожарным

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. МЧС России рассчитывает на объективное рассмотрение апелляции на приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину, признанным виновными в халатности при тушении пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее адвокаты пожарных заявили, что подадут апелляционную жалобу и будут добиваться полного оправдания Бурсина и Генина. "МЧС России рассчитывает на объективность апелляционного решения по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в отношении Генина и Бурсина", - подчеркнул представитель министерства. "МЧС России готово и далее оказывать всевозможное содействие при рассмотрение дела в суде высшей инстанции", - добавили в ведомстве.

В МЧС считают, что пожарные сделали все возможное для спасения людей и тушения пожара. "С учетом всех обстоятельств, которые были установлены в ходе следствия, а также исходя из экспертиз и оценок специалистов, очевидно, что должностные лица работали на пределе своих психофизических возможностей и сделали все от них зависящее, чтобы не допустить еще большее количество жертв и более серьезных последствий пожара", - сообщили в МЧС. Вместе с тем министерстве еще раз выразили искренние соболезнования всем родным и близким погибших в результате пожара в "Зимней вишне".

Заводский районный суд Кемерова признал виновными Андрея Бурсина и Сергея Генина в халатности при тушении пожара, приведшей к гибели людей: Бурсин, которому вменяется гибель 60 человек, приговорен к шести годам колонии общего режима, Генину вменяется гибель 37 человек, он получил пять лет лишения свободы. Адвокаты назвали данный приговор незаконным и несправедливым. По их словам, никаких доказательств вины пожарных нет.

Вместе с Гениным и Бурсиным осуждены генеральный директор "Зимней вишни" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании, инженер противопожарной системы Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор "Кемеровского кондитерского комбината" Георгий Соболев, генеральный директор комбината Юлия Богданова.