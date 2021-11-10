Трехлетняя девочка утонула в яме колодца в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка в Нижних Сергах (Свердловская область) утонула в яме с водой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в среду.

"Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, во дворе одного из частных домов по улице Пушкина в городе Нижние Серги упала в яму с водой и погибла в результате утопления. По данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, яма ранее использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма частично осыпалась.