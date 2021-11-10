{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трехлетняя девочка утонула в яме колодца в Свердловской области

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Трехлетняя девочка в Нижних Сергах (Свердловская область) утонула в яме с водой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области в среду.

"Трехлетняя девочка, оставленная без присмотра, во дворе одного из частных домов по улице Пушкина в городе Нижние Серги упала в яму с водой и погибла в результате утопления. По данному факту Нижнесергинским межрайонным следственным отделом СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, яма ранее использовалась в качестве колодца. Со временем искусственный источник воды пришел в негодность, воду из него перестали брать, а яма частично осыпалась.

Теги
РоссияСвердловская область
Пятна от топлива обнаружили около судна, севшего на мель у Находки
Спасатели работают над их ликвидацией
Пятна от топлива обнаружили около судна, севшего на мель у Находки
Читать полностью