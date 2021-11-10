Суд отказал в возврате в прокуратуру уголовного дела экс-министра образования Оренбуржья

ОРЕНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга в среду отказал в удовлетворении части ходатайств, заявленных стороной защиты бывшего министра образования области Вячеслава Лабузова, в том числе о возвращении уголовного дела прокурору. Об этом ТАСС сообщил представитель адвоката Вячеслава Леонтьева.

"Суд постановил частично удовлетворить заявленные ходатайства: заключение, подготовленное экспертным центром АНО "СОДЭКС МГЮА им. О. Е. Кутафина" от 30.11.2020 приобщить к материалам уголовного дела, но в возврате уголовного дела прокурору для исправления допущенных нарушений отказать, так как приобщенное заключение специалиста судом еще не изучено, подобное решение суд не может принять на основе уже изученных доказательств и, по мнению суда, отсутствуют нарушения, препятствующие рассмотрению уголовного дела. В вынесении частного постановления (по действиям "строителей") отказать, так как не находит достаточных оснований немедленного принятия мер реагирования на полученную информацию на данной стадии рассмотрения дела", - сообщила собеседница агентства.

Неделей ранее сторона защиты экс-министра выступила с несколькими ходатайствами. Адвокаты просили суд признать 14 протоколов допросов свидетелей недопустимыми доказательствами, вынести частное постановление и вернуть дело прокурору. Как сообщил ТАСС представитель защитников, к делу также просили приобщить заключение эксперта, заявившего "о наличии заранее подготовленного письменного текста, составленного одним автором, положенном в основу письменно зафиксированных показаний в представленных протоколах допросов". Речь идет о показаниях ключевых свидетелей по уголовному делу.

Уголовное дело в отношении Лабузова

Прокуратура Оренбургской области в декабре 2020 года утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра образования региона Вячеслава Лабузова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), п. "в" ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах"), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация имущества, полученного преступным путем, в особо крупном размере"). Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на адвокатов подсудимого, Лабузов не признает вину по всем пунктам обвинения, сторона защиты также считает их необоснованными.

По версии следствия, с 2010 по 2018 год Лабузов, занимая должность министра, добивался заключения контрактов на ремонт образовательных учреждений с подконтрольными ему строительными фирмами. Таким способом он обеспечил заключение более 125 договоров на ремонт зданий школ и детских садов по всей области. Причем значительная их часть - на сумму около 1,5 млрд рублей - была заключена с подрядчиками без проведения конкурсных процедур.

Также Лабузов, как полагает следствие, получил взятки имуществом и услугами. Для него в одном из элитных поселков в пригороде Оренбурга построили жилой дом стоимостью более 48,5 млн рублей. Кроме того, чиновник трижды за счет тех же подрядчиков совершил туристические поездки за границу. Общая стоимость предоставленных ему путевок составила более 2 млн рублей. В целях легализации незаконно полученного имущества министр зарегистрировал дом и земельный участок, на котором он расположен, на свою дочь.

Лабузов занимал должность министра образования Оренбургской области с 2008 по 2018 год. В конце 2018 года сообщалось, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию, губернатор освободил его от занимаемой должности.