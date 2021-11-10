Новый поток лавы на Пальме достиг океана

МАДРИД, 10 ноября. /ТАСС/. Новый лавовый поток от извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достиг океана. Об этом сообщило в среду в Twittter испанское министерство транспорта, мобильности и городской повестки дня.

"Лава снова достигла Атлантического океана в 01:45 по местному времени (04:45 мск) в районе пляжа Лос-Гиррес", - говорится в публикации. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать выброс вредных газов.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. В конце сентября вулканическая масса уже достигла океана. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек, пострадавших нет.

В последнее время на Пальме вновь усилилась сейсмологическая активность. В частности, были зарегистрированы сотни землетрясений, однако их магнитуда не превышала 5,0.