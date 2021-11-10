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В Новосибирске проверяют сведения о травмировании школьников кварцевым аппаратом

В аппарат омбудсмена поступило уже два заявления от родителей школьников

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Служебная проверка проводится в Новосибирской школе №175 после жалоб родителей первоклассников на то, что их дети получили ожоги при включении кварцевого аппарата в учебном кабинете. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что в школе №175 уборщица принесла в кабинет, где занимались первоклассники кварцевый аппарат и в соответствии с санитарными требованиями включила его. В результате несколько детей получили ожоги глаз.

"К нам обратился родитель по поводу того, что в одном из первых классов была включена кварцевая лампа в период, когда шел учебный процесс. Я сегодня связалась с директором школы, действительно есть заявление [от родителей]. Сегодня есть приказ по школе, проводится служебная проверка", - сказала Болтенко.

По ее словам, в аппарат омбудсмена поступило уже два заявления от родителей школьников. Получить комментарии в учебном заведении ТАСС не удалось. В пресс-службе Новосибирской областной больницы ТАСС уточнили, что за помощью в медучреждение обратились два ребенка. "Вчера в экстренном приемном было два ребенка. Детский офтальмолог посмотрел, диагноз поставил, лечение назначил", - сказала собеседница агентства, добавив, что в качестве лечения детям были назначены глазные капли.

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