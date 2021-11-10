В Кирове 14 студентов колледжа получили ожоги роговицы глаз из-за бактерицидной лампы

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Бактерицидная лампа, не выключенная в учебное время, вызвала ожоги роговицы глаз у 14 студентов Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления в Кирове. По факту инцидента начата проверка, сообщили в областной прокуратуре.

"9 ноября 2021 года за медицинской помощью обратилось 14 студентов колледжа, по результатам их осмотра поставлен диагноз "ожог роговицы глаза 1-й степени". Причинение подросткам вреда здоровью стало возможным в результате эксплуатации в аудитории учебного заведения бактерицидной лампы, ее несвоевременного отключения в учебное время. Прокуратура Ленинского района города Кирова проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц колледжа. Также, по данным ведомства, к проверке привлечены специалисты регионального управления Роспотребнадзора.