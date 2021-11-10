Жителя Крыма осудили на 17 лет колонии за распространение детской порнографии

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к 17 годам лишения свободы 32-летнего жителя Крыма, который признан виновным в совершении действий сексуального характера с девятилетней девочкой, а также в съемке и распространении детской порнографии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

"Житель Джанкойского района признан виновным в серии преступлений сексуальной направленности против школьницы и распространении порнографических материалов. <...> Установлено, что мужчина с сентября по ноябрь 2016 года под различными предлогами заманивал к себе соседскую девочку в возрасте девяти лет, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. При этом мужчина снимал происходящее на свой мобильный телефон, а после распространял порнографические материалы посредством сети Интернет на тематическом сайте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что изначально преступление были выявлено сотрудниками бюро Интерпола МВД России. Мужчина был задержан в результате совместной работы сотрудников СК и МВД. Он обвинялся по п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "в", "г" ч. 2 ст. 242.2, п. "а" и "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в ведомстве.