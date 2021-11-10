Источник заявил, что задержанный ялтинский депутат лишен полномочий накануне задержания

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат городского совета Ялты, которого задержали сотрудники ФСБ России по подозрению в государственной измене, был лишен депутатского мандата за день до задержания. Об этом в среду сообщил ТАСС знакомый с ситуацией источник.

"Его лишили полномочий 8 ноября, задержали 9 ноября", - сказал собеседник агентства.

На сайте правительства Крыма в разделе решений сессии городского совета Ялты размещен документ от 8 ноября 2021 года, в котором сообщается о сложении полномочий депутата Юрия Ломенко. Из текста документа следует, что горсовет удовлетворил заявление депутата, который сам просил о сложении полномочий. Он был избран по одномандатному округу от партии "Единая Россия".

Ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. По данным правоохранителей, мужчина с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках ФСБ России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.