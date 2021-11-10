Задержали мужчину, ранившего из травматического пистолета человека на востоке Москвы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который ранил в плечо незнакомца из травматического пистолета в подъезде жилого дома на востоке столицы, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вечером 8 ноября обвиняемый, находясь у подъезда жилого дома, расположенного по Зеленому проспекту в городе Москве, произвел выстрел из травматического пистолета в ранее незнакомого мужчину 1980 года рождения, находящегося в холле первого этажа дома, после чего скрылся. Потерпевший был доставлен в городскую больницу с огнестрельным ранением в области плеча", - сказала Иванова, добавив, что нападавший задержан.

Он обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений. Сейчас с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время следствие будет просить суд о заключении его под стражу.