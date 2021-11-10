Число пострадавших от бактерицидной лампы студентов колледжа в Кирове достигло 16

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Количество студентов Волго-Вятского колледжа информатики, финансов, права, управления в Кирове, пострадавших из-за работающей в учебное время бактерицидной лампы, достигло 16 человек. Учащимся оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение, сообщили ТАСС в среду в региональном Минздраве.

"10 ноября на станцию скорой медицинской помощи обратились с жалобами на резь в глазах и слезотечение учащиеся одного из колледжей Кирова. Всего за медицинской помощью обратились 16 человек, из них 14 несовершеннолетних. Им оказана медицинская помощь на базе Кировской клинической офтальмологической больницы. Диагностирован лучевой ожог роговицы и конъюнктивит I степени. Даны рекомендации по лечению в амбулаторных условиях, госпитализированных нет", - сказала собеседница агентства.

Проверку по факту случившегося начали областная прокуратура и специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Ранее в прокуратуре уточнили, что инцидент произошел в Волго-Вятском колледже информатики, финансов, права, управления в Кирове.