Полиция задержала мужчину, стрелявшего в центре Петербурга из похищенного пистолета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Полицейские Петербурга задержали курьера ресторана, устроившего стрельбу из автомобиля на Невском проспекте из похищенного оружия. Возбуждено уголовное дело. Об этом в среду журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Через 20 минут разыскиваемая машина была блокирована тремя патрульными автомобилями у дома номер 77 по Невскому проспекту. За рулем находился 20-летний курьер ресторана. В машине также находились двое пассажиров: 17-летний молодой человек и 21-летний продавец магазина. Водитель признался полицейским, что во время движения выстрелил в воздух из травматического пистолета. В результате досмотра полицейские пистолет изъяли. В результате проверки было установлено, что оружие числится похищенным из Казахстана с апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сообщение о стрельбе в полицию Центрального района поступило 9 ноября около 21:30, очевидцы рассказали, что из автомашины ВАЗ зеленого цвета, которая ехала по Невскому проспекту от Суворовского проспекта в сторону центра, доносятся выстрелы. Для задержания злоумышленника был объявлен план "Перехват". В результате инцидента никто не пострадал.

Трое молодых людей были доставлены для разбирательства в отдел полиции. Выяснилось, что водитель находится под подпиской о невыезде по обвинению в нанесении побоев. Ранее он припарковал автомобиль на пешеходном переходе у сетевого магазина на проспекте Обуховской обороны, а на сделанное пожилым мужчиной замечание избил его.

По результатам проверки в отношении водителя за стрельбу на Невском проспекте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.