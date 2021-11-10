На астраханского чиновника, обвиняемого в превышении полномочий, возбудили еще одно дело

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Второе уголовное дело по факту превышения должностных полномочий возбуждено на заместителя руководителя службы регионального жилищного надзора в Астрахани, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее следственное управление СК России по Астраханской области возбудило уголовное дело в отношении чиновника, подозреваемого в превышении должностных полномочий, с избранием ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, заместитель руководителя службы регионального жилищного надзора, умышленно игнорируя требования, установленные приказом Минстроя России, не проведя проверку сведений, содержащихся в заявлении и документах, представленных ООО УК "Волга", подписал пакет документов, согласно которым несколько многоквартирных домов переданы от трех управляющих компаний в ООО УК "Волга".

"Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено еще одного уголовное дело в отношении заместителя руководителя службы регионального жилищного надзора, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, чиновник, умышленно игнорируя требования, установленные приказом Минстроя России, не проведя проверку сведений, содержащихся в заявлениях и документах, представленных ООО УК "ВосходАст" и ООО УК "Волга", подписал пакет документов, согласно которым несколько многоквартирных домов переданы под управление вышеуказанных организаций.

По данным пресс-службы, неправомерные действия заместителя руководителя службы регионального жилищного надзора повлекли существенные нарушения конституционных прав граждан, проживающих в вышеуказанных многоквартирных домах, и управляющих организаций. Как уточнили ТАСС, мера пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого не изменена, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.