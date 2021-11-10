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Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом

В саратовском УФСИН уволили 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключенных

На данный момент возбудили пять уголовных дел
© Сергей Метелица/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. После публикации видеозаписей издевательств над заключенными уволили 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности начальника регионального УФСИН Антон Ефаркин в интервью ГТРК "Саратов".

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"На сегодняшний день возбуждено уже пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности", - сказал он.

Ефаркин подчеркнул, что таких фактов быть не должно, а случившееся является исключением из правил. "Мы делаем все, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы. Уверен, что в будущем такого не повторится", - резюмировал он.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

Теги
РоссияСаратовская областьДело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом
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