В Адыгее по обвинению в мошенничестве задержали депутата местного парламента

МАЙКОП, 10 ноября. /ТАСС/. Депутат парламента Республики Адыгея задержан по обвинению в мошенничестве на сумму более 1,5 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Следственным управлением СК РФ по Адыгее в отношении депутата Государственного совета - Хасэ Республики Адыгея по материалам, поступившим из управления ФСБ России по Республике Адыгея, возбуждено уголовное дело. Депутат обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"). Обвиняемый задержан, следователем решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором одной из строительных фирм, при ремонте фасада здания в рамках муниципального контракта в декабре 2020 года представил контрагенту подписанный акт о приемке выполненных работ за сентябрь-декабрь 2020 года. В него он внес заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ на сумму более 1,5 млн рублей, включив сведения об установке на фасадах вентилируемых панелей из композитных материалов, которые фактически не установили.

Введенный фигурантом в заблуждение контрагент подписал акт о приемке выполненных работ, после чего на расчетный счет предприятия, возглавляемого обвиняемым, из бюджета перечислили деньги. Проведенное экспертное исследование установило, что стоимость работ и материалов, фактически отсутствующих на объекте, составила более 429 тыс. рублей, что является крупным размером, уточнили в пресс-службе.