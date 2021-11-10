Жителя Астрахани оштрафовали на 350 тыс. рублей за оправдание терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 10 ноября оштрафовал на 350 тыс. рублей жителя Астрахани Андрея Агафонова, опубликовавшего в интернете комментарии, поддерживающие идеологию и практику терроризма. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что в марте 2019 года при обсуждении в интернете новости о совершенном теракте мужчина разместил два комментария, содержащие признаки признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.

"В соответствии с приговором суда Агафонов А.С. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Свою вину Агафонов признал. Приговор в законную силу не вступил, его еще можно обжаловать.