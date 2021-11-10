В Коми 16 женщин осудили за мошенничество с материнским капиталом

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор сотруднице кредитного потребительского кооператива "Вятская кредитная компания" и 15 ее сообщницам - семи риелторам и восьми владелицам сертификатов на материнский капитал. Женщины осуждены за аферу со средствами маткапитала, сообщила в среду прокуратура по Республике Коми.

"Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении специалиста КПК "Вятская кредитная компания" и ее 15 сообщниц. Специалист кредитного кооператива признана виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"), а ее сообщницы - по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2012-2017 годах специалист кредитного кооператива вместе с семи риелторами реализовывала незаконную схему обналичивания средств материнского капитала. Средства похищали путем заключения фиктивных договоров купли-продажи недорогой недвижимости с привлечением заемных средств кооператива. Незаконными услугами воспользовались восемь владелиц сертификатов на материнский капитал. Ущерб бюджету превысил 5 млн рублей.

По информации Сыктывкарского суда, подсудимые действовали "группой лиц по предварительному сговору путем предоставления в органы Пенсионного фонда России и Министерства труда и социальной защиты Республики Коми заявлений о распоряжении средствами материнского и регионального семейных капиталов с заведомо ложными и недостоверными сведениями о фактической стоимости приобретаемого жилья и размере выделенного на данное направление целевого займа". Женщины вину не признали, заявив, что у них не было умысла на хищение денег.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил специалисту кредитного кооператива наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с отсрочкой исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста и штрафа в размере 300 тыс. рублей, а ее сообщницам - от полутора до двух лет лишения свободы условно с различными испытательными сроками. Осужденным риелторам в качестве дополнительного наказания назначены штрафы. Иск прокуратуры республики о взыскании с осужденных причиненного ущерба передан судом для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, добавили в надзорном органе.