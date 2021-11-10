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На Урале предъявили обвинение стрелявшему по машине врача ковидной больницы

Незадолго до инцидента мужчина приходил в больницу и вел себя неадекватно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Следственные органы предъявили обвинение жителю Асбеста, стрелявшему по машине врача ковидной больницы в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Свердловской области в среду.

"Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области 39-летнему жителю Асбеста предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное с применением оружия", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый оказался представителем одного из конных клубов. У него есть погашенные судимости за причастность к ранее совершенным преступлениям. Незадолго до происшествия мужчина приходил в больницу ночью и вел себя неадекватно.

В Асбесте мужчина открыл стрельбу  по машине врача-реаниматолога инфекционной больницы, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, и зданию самого медучреждения. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", расследование которого находится на контроле прокуратуры. Спустя несколько дней стрелявший написал явку с повинной.

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