Число погибших при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне возросло до 130

ТАСС, 10 ноября. Число погибших в результате взрыва бензовоза в Сьерра-Леоне увеличилось до 130 человек. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министра здравоохранения и санитарии страны Аустина Демби.

По его данным, 29 человек все еще остаются в больнице. Для идентификации неопознанных жертв взрыва используются ДНК-тесты.

Ранее агентство Reuters информировало о 115 погибших.

Взрыв произошел поздним вечером 5 ноября в столице страны Фритауне. Бензовоз с полной топливной цистерной столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты.