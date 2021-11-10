Адвокат сообщил, что в деле Сафронова нет данных о контактах с военными дипломатами Японии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Информация о контактах советника главы Роскосмоса и экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова с представителями военного атташата Японии отсутствует в материалах его уголовного дела. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Иван Павлов.

"В тексте обвинительного заключения сведений о контактах Сафронова с японскими военными дипломатами нет, в материалах уголовного дела тоже нет. Напомню, что расследование дела Сафронова завершено", - сказал он.

Как сообщалось ранее в СМИ, российские спецслужбы располагают данными о многолетних контактах Сафронова с представителями военного атташата Японии, которых интересовала информация о перспективных разработках вооружений и военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами.