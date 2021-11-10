В РАН сообщили, что задержание судна "Академик Иоффе" не связано с научной деятельностью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Задержание в Дании российского судна "Академик Иоффе" стало неожиданностью, этот факт никак не связан с его научной деятельностью, сказал глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев журналистам во вторник в Нижнем Новгороде в кулуарах международного форума-диалога "Наука за мир и развитие", который проходит на площадке образовательного центра Росатома Академия "Маяк".

"Да, мы осуществляем научно-методическое руководство институтом, <...> в нем много делается разной науки, прекрасные экспедиции они организуют. Но это совершенно момент, связанный с хозяйственней деятельностью. Это стало новостью для меня, что судно арестовано за хозяйственную такую деятельность", - сказал Сергеев журналистам во вторник в Нижнем Новгороде в кулуарах международного форума-диалога "Наука за мир и развитие", который проходит на площадке образовательного центра Росатома Академия "Маяк".

Сергеев отметил, что история связана с ситуацией, произошедшей в 2018 году. "Из-за проблемы, претензии, которую предъявили туристы, из-за неисполнения обязательств, были предъявлены такие иски", - добавил Сергеев.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании.

По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. На борту задержанного "Академика Иоффе" находятся 38 членов экипажа и 23 ученых, с которыми российские дипломаты находятся на связи.

Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук (РАН) считает незаконным арест научно-исследовательского судна (НИС) "Академик Иоффе" в Дании, его адвокаты подали апелляцию.