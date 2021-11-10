Суд приговорил жителя Прикамья к 1,5 года ограничения свободы после пожара с погибшими

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Жителя Пермского края признали виновным в причинении смерти по неосторожности при пожаре в частном жилом доме города Кудымкар, в результате чего погибли восемь человек, сообщает в среду СК РФ.

"Собранные Главным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Дмитрию Караваеву. Он признан виновным в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Приговором суда Караваеву назначено наказание в виде 1,5 года ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что Караваев осенью 2019 года по просьбе своей сестры установил в ее доме отопительный котел, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности. Так, стены дома чрезмерно прогревались, что привело к их возгоранию в ночь на 1 мая 2021 года. В результате пожара погибли восемь проживавших в доме человек, в том числе двое несовершеннолетних.