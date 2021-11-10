"Ельцин центр" в Екатеринбурге эвакуировали из-за срабатывания датчиков дыма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Датчик дыма сработал в "Ельцин центре", сотрудников и посетителей эвакуировали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Да, была эвакуация. Специалисты сказали, что был скачок напряжения и сработали датчики дыма в ресторане - там продолжала работать духовка. Все уже вернулись в здание", - сказали в пресс-службе.

"Ельцин центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.