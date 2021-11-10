В Пензе загорелся склад на площади 200 кв. м

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Пожар в здании склада начался в среду днем в Пензе. Площадь возгорания составляет 200 кв. м, никто не пострадал. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в складском помещении на улице Металлистов поступила в экстренные службы от очевидца в 14:20 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление. Пожар произошел в одноэтажной части здания. Горит утеплитель в стене складского помещения на площади 200 кв. м", - отметили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС, в результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвуют 79 человек и 24 единицы техники.