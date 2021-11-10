Подозреваемого в гибели росгвардейца в Петербурге арестовали по делу о мошенничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Суд в Петербурге заключил под стражу до 8 января предполагаемого виновника гибели подполковника Росгвардии. 38-летний житель Волгограда отправится в СИЗО по подозрению в 12 эпизодах мошенничества, сообщили в среду в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Покрепо, подозреваемого в совершении 12 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, Покрепо и соучастники занимались телефонным мошенничеством. Сумма ущерба по 12 эпизодам преступления составляет 2 840 000 рублей. Кроме того, следователь на заседании пояснила, что к делу будут присоединены еще 50 эпизодов мошенничества.

Покрепо заявил, что сотрудничает со следствием и при осуществлении мошеннических действий был курьером. Он также сообщил, что наезд на сотрудника Росгвардии совершил, испугавшись людей в форме. "Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил в "112". Потом остановился и ждал, от преследования не уходил", - рассказал подозреваемый.

9 ноября на Пулковском шоссе сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили операцию по задержанию предполагаемых мошенников. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый, сидя за рулем автомобиля Fiat Ducato, сбил подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Боец СОБРа от полученных травм умер на месте. У него остались вдова и трое детей.

Позже подозреваемый был задержан недалеко от АЗС во Всеволожском районе Ленинградской области. СМИ сообщили, что он является уроженцем Волгограда, там же зарегистрирован. Полиции он сообщил, что ранее был судим за хулиганство. Предполагаемые сообщники мужчины по делу - 53-летний мужчина и 43-летняя женщина - также задержаны.