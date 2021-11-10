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Завотделением поликлиники в Саратове заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

СК завел уголовное дело по статье "Получение должностным лицом взятки в крупном размере"

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о получении бывшим медицинским работником взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ Саратовской области.

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"В отношении бывшего заведующего отделением одной из поликлиник города Саратова возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, минувшим летом тогда еще заведующий отделением одной из поликлиник города Саратова получал взятки за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции без фактического вакцинирования. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 183 500 рублей.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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