Завотделением поликлиники в Саратове заподозрили в продаже сертификатов о вакцинации

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о получении бывшим медицинским работником взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ Саратовской области.

"В отношении бывшего заведующего отделением одной из поликлиник города Саратова возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в крупном размере")", - говорится в распространенном сообщении.

По данным следствия, минувшим летом тогда еще заведующий отделением одной из поликлиник города Саратова получал взятки за выдачу сертификатов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции без фактического вакцинирования. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила 183 500 рублей.