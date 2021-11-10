Россиянин Данченко в суде США не признал вину в предоставлении ложных данных ФБР

В федеральном суде Александрии (штат Вирджиния) судья Энтони Тренга спросил проживающего в данный момент в США выходца из РФ, признает ли он свою вину. "Не признаю [себя] виновным", - ответил обвиняемый, который работает аналитиком.

Как подчеркнул Тренга, судебный процесс по делу россиянина пройдет в апреле 2022 года. После того как обвиняемый не признал свою вину во время заседания, судья назвал две даты: 18 и 21 апреля. В суде журналистам не стали уточнять, в какой именно день состоится судебный процесс. Данченко и его адвокат Марк Шеймел также не предоставили подробностей по срокам начала процесса, отказавшись комментировать дело.

Выступавший на заседании американский прокурор Майкл Килти отметил, что в этом деле "будет огромное количество секретной информации". Судья также напомнил, что Данченко не будет взят под стражу в связи с залогом в $100 тыс. Он добавил, что первые ходатайства по делу должны быть поданы не позднее 21 января 2021 года.

Дело Данченко

О задержании в США россиянина Данченко стало известно на прошлой неделе. Ему были предъявлены обвинения в лжесвидетельствовании по пяти пунктам в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом, который проверяет обстоятельства начала спецслужбами страны слежки за избирательным штабом Трампа. Американские следователи считают, что Данченко помогал составлять досье с заведомо ложными утверждениями о сговоре Трампа с Россией, а впоследствии скрыл от ФБР свои контакты с лицом, связанным с Демократической партией США. В частности, Данченко якобы заверял сотрудников ФБР в том, что никогда не обсуждал с этим специалистом по связям с общественностью информацию, использованную в досье на Трампа, однако на самом деле в основу этого документа легла часть сведений, "напрямую полученных" от этого человека.

Данченко в период предвыборной кампании Трампа весной 2016 года по предложению бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила занимался поиском доказательств якобы существовавших контактов членов избирательного штаба Трампа с Россией.

Как следует из обвинительного заключения, опубликованного на прошлой неделе, сбором заведомо ложных утверждений о связях Трампа с РФ занимались фирмы в США и Великобритании. Их названия в заключении не уточняются, однако известно, что соответствующий заказ получила компания Fusion GPS, позднее к работе над досье был подключен Стил и его лондонская фирма. Согласно документу, представленные Данченко версии "легли в основу обвинений", касавшихся Трампа и вошедших в досье.

Позднее сотрудники ФБР США неоднократно беседовали с Данченко. Он, по данным следствия, "во время этих бесед лгал ФБР". В документе отмечается, что аналитик несколько раз ложно утверждал, что получил сведения, касающиеся Трампа и РФ, от человека, который в то время был президентом Российско-Американской торговой палаты. На самом деле таких контактов не было, подчеркивают следователи.

История досье и расследование Дарема

В досье на Трампа утверждалось, что российские спецслужбы обладают информацией личного и финансового характера, дискредитирующей Трампа. Позднее ФБР и Министерство юстиции США сообщили членам Конгресса, что не смогли установить подлинность сведений, изложенных в этих материалах. Сам бывший глава Белого дома не раз подчеркивал, что данное досье является фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой.

Дарем начал расследование в мае 2019 года по поручению занимавшего в то время пост главы Минюста США Уильяма Барра. Он был наделен полномочиями спецпрокурора, что позволяет проводить указанное разбирательство и при действующей демократической администрации. 17 сентября Дарем предъявил обвинения в лжесвидетельстве связанному с Демократической партией юристу Майклу Сассману, который в 2016 году предоставил ФБР сведения о якобы имевшихся связях между компанией Трампа Trump Organization и неким банком в России.

Трамп и его окружение неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом во время предыдущей президентской гонки. По словам республиканца, его предшественник на посту президента Барак Обама, а также действующий американский лидер Джо Байден были осведомлены об этом.