В Якутии экс-сотрудницу администрации района осудили за покушение на мошенничество

ЯКУТСК, 10 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновными бывшую сотрудницу администрации Сунтарского района Якутии в покушении на мошенничество и пособничестве при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего специалиста по жилищной политике администрации Сунтарского района и местного жителя. Чиновница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа". Мужчина осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Удалось установить, что женщина, зная о продаже квартиры в жилом доме, который был признан аварийным и подлежащим сносу, предложила своему гражданскому супругу приобрести это жилое помещение. По ее указанию в договор купли-продажи внесли заведомо ложные сведения о стоимости приобретаемого жилья в размере 4 млн рублей при фактической покупке на сумму 450 тыс. рублей. "Также по ее указанию в аварийном фонде за завышенную стоимость приобрели еще четыре квартиры на общую сумму более 8,3 млн рублей, которые оформили на родственников подсудимой, не уведомленных о ее преступных действиях", - добавили в прокуратуре.

Впоследствии подсудимая подделала протоколы об утверждении размера возмещения за перечисленные аварийные жилые помещения на сумму свыше 12,3 млн рублей, лично представив их в республиканскую дирекцию жилищного строительства. Уточняется, что преступные действия подсудимые не довели до конца, уполномоченные органы выявили преступную схему.

"Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к четырем годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей. Пособник осужден на два года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре.