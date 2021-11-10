Двое мужчин убили и ограбили пенсионера в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей города Азова Ростовской области, которых подозревают в избиении и нанесении ножевого ранения 82-летнему пенсионеру, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону. После совершения убийства мужчины украли из жилища своей жертвы более 400 тыс. рублей.

"Следственным отделом по городу Азову следственного управления СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города Азова 1979 и 1990 г. р. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 3 ноября двое жителей Азова проникли в частный дом в селе Кулешовка Азовского района. Там они нанесли множественные удары руками и ногами, а затем и ножевое ранение в область живота 82-летнему мужчине. Пенсионер скончался на месте. После этого злоумышленники похитили более 400 тысяч рублей и скрылись. В результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны.

Суд по ходатайству следователей поместил подозреваемых под стражу. Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.