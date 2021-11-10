В правоохранительных органах назвали причину ДТП, в котором пострадала Елена Сафонова

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Нарушение правил перестроения водителем автомобиля BMW, по предварительной информации, спровоцировало ДТП на проспекте Мира в Москве, где пострадала актриса Елена Сафонова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в одном из автомобилей, в который врезался BMW, находилась актриса Елена Сафонова.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мира у дома 44 столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которые госпитализированы с различными травмами. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП.