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Пришедший в поликлинику в Краснодаре с оружием мужчина владел им легально

Нарушитель общественного порядка задержан, мотивы его действий устанавливают правоохранительные органы

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Оружие, с которым в среду пришел мужчина в поликлинику в Краснодаре, зарегистрировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

"Гражданин является владельцем зарегистрированного оружия, которое в настоящее время изъято", - сообщили в ведомстве.

По данным краевого главка полиции, в среду сотрудники частного охранного предприятия при содействии Росгвардии задержали вооруженного гражданина в помещении медицинского учреждения на улице Ставропольской в Краснодаре. По внешним признакам он был пьян. Проводится проверка, мотивы его действий устанавливаются.

Ранее в ГУ МВД сообщали, что мужчина держал в руках снаряженный боевыми патронами охотничий карабин, еще при нем был травматический пистолет.

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