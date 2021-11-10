Следствие оценило ущерб от схода грузового поезда под Владимиром в 170 млн рублей

ВЛАДИМИР, 10 ноября. /ТАСС/. Общий размер ущерба, причиненного в результате схода с путей грузового поезда на станции Новки-1 во Владимирской области в ноябре 2020 года, составил более 170 млн рублей. Об этом в среду сообщается на сайте СК России.

Вагоны грузового поезда, в состав которого входили 64 цистерны с мазутом, сошли с рельсов на перегоне Новки-1 - Тереховицы Горьковской железной дороги днем 16 ноября 2020 года. В результате аварии один человек погиб. По данным МЧС, площадь утечки нефтепродуктов на месте происшествия составляла 12,5 тыс. кв. м. В марте Росприроднадзор оценил размер вреда, нанесенного почвам, более чем в 32 млн рублей.

"Общий размер причиненного в результате вышеуказанного схода вагонов и его последствий ущерба составил более 170 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемыми по делу стали два электромеханика участка сигнализации, централизации и блокировки, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

По версии следствия, днем 16 ноября 2020 года обвиняемые выявили на стрелочном переводе станции Новки-1 сверхнормативный люфт более 0,5 мм в шарнирном соединении электропривода. О выявленной неисправности они никому не сообщили и решили устранить ее самостоятельно, но не смогли. В результате произошел сход грузового поезда №2617, 35 железнодорожных вагонов, в результате которого смертельно травмирован дорожный мастер Владимирской дистанции пути, находившийся при исполнении своих профессиональных обязанностей.

С целью недопущения повторения подобных случаев в железную дорогу направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.