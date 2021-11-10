Свидетелей по делу о ДТП с участием экс-депутата Бурятии обвинили в даче ложных показаний

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Свидетели по делу о смертельном ДТП с участием экс-депутата заксобрания Бурятии Баира Жамбалова, в котором погибла 17-летняя девушка, обвиняются в даче ложных показаний. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по Бурятии.

"К уголовной ответственности привлекаются граждане, подозреваемые в даче заведомо ложных показаний в качестве свидетелей по резонансному уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии. Возбуждены уголовные дела в отношении трех местных жителей <…> по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показания свидетеля в суде и в ходе досудебного производства")", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 5 января 2020 года. Жамбалов на внедорожнике вместе со знакомыми и сыном возвращался с рыбалки, на трассе около села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он совершил наезд на девушку - она переходила проезжую часть. После этого Жамбалов с места происшествия скрылся, не оказав ей помощь. Пострадавшая умерла в больнице от полученных травм.

По версии следствия, трое попутчиков Жамбалова в ходе предварительного следствия и судебных заседаний по уголовному делу дали заведомо ложные показания о том, что политик находился в другом автомобиле и не совершал наезд на пешехода. При этом один из них пытался взять вину Жамбалова на себя. "Судом данные показания оценены критически как не соответствующие действительности. Вынесенный приговор вступил в законную силу", - отметили в ведомстве.

26 мая 2021 года приговором Прибайкальского районного суда депутат Народного Хурала Республики Бурятия Баир Жамбалов признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, и оставлении пострадавшего в опасности. Суд приговорил экс-депутата к шести годам и одному месяцу лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, Жамбалов лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. После он подал апелляционную жалобу, но приговор был оставлен без изменений.

Ранее Жамбалова освободили от должности вице-спикера регионального парламента, после вынесения приговора он был лишен депутатского мандата.