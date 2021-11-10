Электроснабжение в ЕАО частично восстановили

ТАСС, 10 ноября. Энергетики подключили к электроснабжению большую часть жителей Еврейской автономной области после отключений, связанных с непогодой, сообщила в среду пресс-служба Минэнерго.

Из-за дождя, мокрого снега и ветра с порывами до 30 м/с без света оставались 8,3 тыс. человек. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения 2,4 тыс. человек.

"Энергетики восстановили электроснабжение большей части потребителей в Еврейской автономной области после отключений из-за непогоды", - сказано в сообщении.

Циклон вышел на территорию ЕАО в ночь на вторник. МЧС объявило предупреждение. Спасатели обеспечивают горячим питанием жителей сел Кукелево и Калинино. Развернуты мобильные пункты обогрева. Закрыто движение на региональных дорогах.