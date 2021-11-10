Прокуратура оспорила арест подозреваемого в распространении видео пыток в саратовской ОТБ

САРАТОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Саратовской области подала жалобу на решение районного суда о заочном аресте Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей пыток в саратовской тюремной больнице (ОТБ-1), следует из материалов, размещенных Первым кассационным судом общей юрисдикции.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом.

Дело о пытках осужденных в тюремной больнице под Саратовом. Факты

Ранее суд заочно арестовал Сергея Савельева, подозреваемого в распространении видеозаписей, на два месяца на момент его фактического задержания.

Согласно материалам суда прокурор Саратовской области Сергей Филипенко подал жалобу в суд, после чего было возбуждено кассационное производство, которое передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции.

Адвокат заключенных, ранее заявлявших о пытках в саратовской тюремной больнице, Снежана Мунтян рассказала ТАСС, что прокурор области подал кассационное представление 28 октября, где просит отменить постановление, которым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Савельеву, отметив, что, по предварительной информации, также отменено постановление о возбуждении дела в отношении Савельева.

23 октября МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.