Суд приговорил тренера по каратэ к 14 годам колонии за сексуальные домогательства

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в среду приговорил тренера по каратэ Вадима Крестовского к 14 годам колонии, признав его виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанницами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Крестовского виновным по двум эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные по отношению к лицу, не достигшему 14-летнего возраста), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказали в суде.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Крестовский в разное время работал в двух фитнес-клубах и преподавал каратэ детям. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после обращения в СК мам двух девочек, которые занимались в группе у этого тренера.

Ранее Крестовский жил в Удмуртии, где стал обвиняемым по уголовному делу об организации заказного убийства. Как сказано в тексте приговора тренеру, с которым ознакомился ТАСС, он в 1997 году организовал убийство местного жителя на почве личной неприязни. Крестовский заплатил за устранение этого человека 15 млн рублей. Верховный суд Удмуртии приговорил за это подсудимого к 11 годам и трем месяцам колонии строгого режима.