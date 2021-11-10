В Киеве ограничили работу трех железнодорожных вокзалов из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Работа Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает в среду Украинская железная дорога ("Укржелдорога").

"Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, а также Дарницкого вокзала в Киеве в связи с сообщением о якобы [имевшем место] минировании", - говорится в заявлении.

"Укржелдорога" отмечает, что все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

"Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы", - добавили в пресс-службе перевозчика.