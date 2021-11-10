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Власти Петербурга окажут материальную поддержку семье погибшего росгвардейца

Евгений Захаров погиб при операции по задержанию телефонных мошенников на юге Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Санкт Петербурга окажет материальную поддержку семье погибшего 9 ноября подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Также вдове и детям сотрудника посодействуют в улучшении жилищных условий, сообщила в среду пресс-служба губернатора города.

"Правительство Санкт Петербурга окажет семье погибшего материальную помощь и содействие в обеспечении решения вопросов по улучшению жилищных условий", - говорится в сообщении.

9 ноября сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии проводили операцию по задержанию телефонных мошенников на юге Петербурга. Скрываясь с места происшествия, 38-летний подозреваемый, сидя за рулем автомобиля Fiat Ducato, сбил подполковника Росгвардии Евгения Захарова. Боец СОБРа от полученных травм умер на месте. У него остались жена и трое детей.

Подозреваемого в тот же день задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". 10 ноября суд заключил мужчину под стражу по 12 эпизодам мошенничества, в СИЗО он проведет ближайшие два месяца.

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